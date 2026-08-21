Simav'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 03.04'te yerin 11,93 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.04'te meydana gelen depremin yerin 11,93 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.