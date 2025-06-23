Silopi'de İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, iş arkadaşı Gülizar Yıldız'ı bıçaklayarak öldüren Remzi Kayaalp, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve Kayaalp, ifadesinde cinayeti itiraf etti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ı bıçaklayarak öldüren Remzi Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde aynı iş yerinde çalışan Remzi Kayaalp, iş arkadaşı Gülizar Yıldız'ı (29) bıçaklayarak öldürmüştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansımış, Kayaalp, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayaalp'in ifadesinde Gülizar Yıldız'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa