Silivri’de yaşanan gemi kazasının 7’nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İstanbul Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin çarpışması ardından kaybolan 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Sahilde kurulan kriz masasında kayıp ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Silivri Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 8 dakikada batarken, içinde bulunan 10 kişilik mürettebat ise kaybolmuştu. Kaybolan gemi mürettebatını aramak için havadan ve denizden yapılan çalışmalar 7'nci gününde de devam ediyor. Ailelerin ise alandaki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı