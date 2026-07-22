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Silivri'de gölette şüpheli ölüm

Silivri'de gölette şüpheli ölüm
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Silivri'de arkadaşıyla göl kenarına giden Nikita Taşdemir, serinlemek için girdiği gölette boğularak öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir isimli vatandaş girdiği gölette hayatını kaybetti. Ekipler, Taşdemir'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir isimli vatandaş, beraber geldiği şahsın iddiasına göre serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti. Şahıs, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye dalgıç ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Nikita Taşdemir isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Göl kenarına beraber geldiğini ifade eden arkadaşı ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nikita Taşdemir'in kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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