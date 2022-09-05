Son dakika haberi... Silivri'de elektronik eşya üreten fabrikada yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Silivri'de elektronik eşya üreten fabrikada yangın Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor Silivri Alipaşa mevkiinde bulunan elektronik eşya üreten bir fabrikada yangın çıktı. Silivri'de elektronik eşya üreten fabrikada yangın Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor İSTANBUL - Silivri Alipaşa mevkiinde bulunan elektronik eşya üreten bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Silivri Alipaşa mevkiindeki elektronik eşya üreten bir fabrikada saat 19.15 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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