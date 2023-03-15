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Sokak ortasında kan donduran olay! Rastgele ateş ederek biri kadın 3 kişiyi vurdu

3. Sayfa Haberleri

Silivri'de cinnet geçiren bir şahıs, sokak ortasında rastgele ateş ederek çocukların yanında biri kadın 3 kişiyi vurdu. Hastaneye kaldırılan şahısların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Silivri Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet geçiren Murat O. İsimli şahıs etrafa rast gele ateş etmeye başladı.

Cinnet geçiren adam rastgele ateş ederek biri kadın 3 kişiyi vurdu

3 KİŞİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Eli silahlı adam, çocukların önünde bir kadın, bir adamı ve bir esnafı vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Esnafın durumun da ağır olduğu öğrenildi.

Cinnet geçiren adam rastgele ateş ederek biri kadın 3 kişiyi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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