Silivri'de ağaçlık alana uçan araç taklalar atarak durabildi: 1 ölü

Silivri'de ağaçlık alana uçan araç taklalar atarak durabildi... O anlar kamerada

Silivri'de ağaçlık alana uçan sürücü taklalar atarak durabildi: 1 ölü

İSTANBUL - Silivri'de otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu. Taklalar atarak durabilen sürücü hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Silivri Selimpaşa Araptepe Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 L 4343 plakalı otomobil sürücüsü Onur Onuklu seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu. Direğe çarpan sürücü, taklalar atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri sürücüye müdahalede bulundu. Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı. Öte yandan sürücü Onuklu'nun cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.