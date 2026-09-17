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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı