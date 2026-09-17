Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+126 sitede yayında
Güncelleme:
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı