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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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