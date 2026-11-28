Silivri Alibey'de park halindeki aracı ateşe vermeye çalışan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Alibey Mahallesi'nde park halindeki bir aracı ateşe vermeye çalışan şahıs, çevredeki polis ekiplerine aldırış etmedi. Alevler vatandaşlar tarafından söndürülürken şüpheli gözaltına alındı, araçta ufak çaplı hasar oluştu ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri'de bir şahıs, park halinde bulunan bir aracı ateşe vermeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Alibey Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, park halinde bulunan bir aracı henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe vermek istedi. Şüpheli, aynı cadde üzerinde bulunan polis ekiplerine de aldırış etmedi. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.
O anlar kamerada
Araçta ufak çaplı hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, aracın park halinde olduğu, şüphelinin aracın ön tarafını elinde bulunan bir maddeyi ateşe vererek yakmaya çalıştığı anlar yer aldı.