Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Silivri'de bir şahıs, park halinde bulunan bir aracı ateşe vermeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Alibey Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, park halinde bulunan bir aracı henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe vermek istedi. Şüpheli, aynı cadde üzerinde bulunan polis ekiplerine de aldırış etmedi. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Araçta ufak çaplı hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, aracın park halinde olduğu, şüphelinin aracın ön tarafını elinde bulunan bir maddeyi ateşe vererek yakmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı