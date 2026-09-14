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Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu
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Silivri açıklarından bir erkek cesedi bulundu.

Silivri açıklarından bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olay, öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen ceset, ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Konu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T Alsu ile Tugberk İmamoğlu isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan Tugberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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