Silifke'deki Lunaparkta Yangın Çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde tatil bölgesinde bulunan lunaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi halk plajı mevkiinde bulunan lunaparkta çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle lunaparktan alevler yükseldi. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN