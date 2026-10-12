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Silifke'de kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, 17 kişi yaralandı.

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Akdere mevkiinde yağışlı ve kaygan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 17 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silifke-Gülnar arasında yolcu taşımacılığı yapan H.U. yönetimindeki 33 C 4434 plakalı minibüs, Silifke yönünde yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 17 kişi, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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