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Şili'deki Orman Yangınları 7 Bin 821 Hektar Alanı Kül Etti

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Güney Amerika'nın Şili ülkesinde süren orman yangınları, Biobio ve Araucania bölgeleri arasında 7 bin 821 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangınlarla mücadele için yerel görevlilere destek sağlandığını duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki yangınlarda şu ana kadar 7 bin 821 hektarlık alan kül oldu.

Şili'de 27 noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) verilerine göre ülkenin güney kesimindeki Biobio ve Araucania bölgeleri arasında devam yangınlarda şu ana kadar toplam 7 bin 821 hektarlık alan küle döndü. En büyük yangınların, alevlerin yaklaşık 2 bin hektarlık alana yayıldığı Traiguen kasabasında olduğu ifade edildi. Galvarino kasabasında bin 136, Padre Las Casas'ta ise bin 39 hektarlık alanın yandığı aktarıldı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric yaptığı açıklamada, yangınla mücadele eden yerel görevlilere yardımcı olmak amacıyla çeşitli kamu kurumlarındaki personelin yangınlardan etkilenen bölgelerde görevlendirildiğini duyurdu.

Alevlere müdahale çalışmaları sürüyor. - SANTİAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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