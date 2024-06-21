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Şile'de Baba ve Oğulun Denizdeki Tehlikeli Macerası

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Şile Dikilitaş plajında bir baba, çocuğunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından hayata döndürülen baba, bilincini kaybetti.

Şile'de plajda yüzdüğü sırada çocuğu boğulma tehlikesi geçiren baba, oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Kalbi duran ve cankurtaranlar tarafından hayata döndürülen şahsın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olay, Şile Dikilitaş plajında saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yüzmek için plaja gelen bir ailenin erkek çocuğu denize girdiği sırada, denizde fazla açılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çocuğun babası oğlunu kurtarmak için denize girdi. Oğlunu kurtaran baba bir anda akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından plajda görevli olan cankurtaranlara haber verildi. Cankurtaran ekipleri tarafından akıntıya kapılan baba kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kalbi duran şahsa ekipler tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen ve hastaneye kaldırılan şahsın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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