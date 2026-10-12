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Silahlı yağma suçundan 36 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı

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Silahlı yağma suçundan 36 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerinin çalışmasıyla, 'silahlı yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahlı yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.K. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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