Silahlı saldırıda şehit olan polis için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara'da durdurduğu araçtaki zanlının silahlı saldırısı nedeniyle şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Pursaklar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, polis memuru Ahmet Türkoğlu, kontrol için durduğu araçta bulunan Yusuf Eray Tekalan'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, aynı silahla intihar girişiminde bulunun Tekalan ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Araçta bulunan ve olayın ardından kaçan Tekalan'ın arkadaşları Yasin Aydaş ve Arif Aydaş ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şehit polis Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan tören, Türkoğlu'nun özgeçmişinin okunması, Kura'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam etti. Törende İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, emniyet ve jandarma personeli ile şehidin ailesi ve yakınları yer aldı.

Törenin ardından Türkoğlu'nun naaşı memleketi Çubuk'a götürüldü. Şehit polis için ilçede ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve naaşı Ağılcık Köyü Mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı