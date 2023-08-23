Silahlı saldırıda ölen eski MHP İlçe Başkanı Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan'da iş yerinin önünde park yeri kavgası nedeniyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Kaçmaz'ın oğlu Atakan Kaçmaz, "Benim babam vatanına, milletine aşık bir adamdı. Ben feryat ediyorum dün akşamdan beri. Bir değer kayboldu gerçekten" dedi.

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, dün saat 12.00 sıralarında Sakarya Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne araç park eden bir şahısla tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle saldırgan, silahını çekerek ateş etmişti. Bu esnada eşi ve torunlarını korumak için siper olan Köksal Kaçmaz, isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Köksal Kaçmaz için Silahtarağa Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de bugün ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı ve Kaçmaz'ın yakınları katıldı. Kaçmaz'ın cenazesi, ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

"Ben babamı şehit sayıyorum"

Babasının ateşlenen mermilerin önüne geçerek eşi ve torunlarını korumaya çalıştığını ifade eden Atakan Kaçmaz, "Benim babam lokanta işletiyordu, burada bütün semt bilir. Benim babam gariban dostu bir adamdı. Zamanında MHP'den ilçe başkanlığı da yaptı. Herkese yardımının dokunmasını isteyen bir adamdı. Bir kişi diyemez ki 'Köksal Kaçmaz bana yanlış yaptı'. Ben şehit sayıyorum babamı. Çünkü torunlarının önüne geçti. İçeride annem var, iki tane torunu var. Onlar kurşun yemesin diye kapıdan kıpırdamamış. Öyle durmuş. Kurşunları üzerine almış. Neden? Çünkü çocuklara girer diye. Öyle bir mert adamdı. Benim babam vatanına, milletine aşık bir adamdı. Bizi böyle yetiştirdi. Ben feryat ediyorum dün akşamdan beri. Bir değer kayboldu gerçekten" dedi. - İSTANBUL