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Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

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Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalara tepki göstererek 3 ay önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Hilmi Şen'in saldırı öncesinde AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Uğradığı silahlı saldırıda amcasının oğlu tarafından öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti. Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı.

ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Saldırgan, olay sonrası belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıdehide:

Reise karşı büyük bir terör örgütlenmesi var. Yalnızlaştırmaya çalışıyorlar güçlenmesini istemiyorlar. Oyunun farkına varın Reisi yalnız bırakmayacağız

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme103
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Haber YorumlarıMemo Bozcu:

heralde akp belediye secimlerinin kayiplarini bu sekilde kapatmaya çalışıyor kayyumlar en büyük örnek.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıJokerAllame:

akpnin yarattığı muhteşem Türkiye

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme45
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

kendi yarattıkları dünya,kendilerine zarar veriyor ama umurlarında değil,giden gitsin ,kalan sağlar bizimdir düşüncesi

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Haber YorumlarıHüsamettin Kılkuyruk:

Vuran kişi, işe alınmadığı için yapmış. hemen de hükümete bağladınız mevzuyu... cehalet diz boyu....

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