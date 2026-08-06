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Diyarbakır'da Silahlı Kavga Operasyonu: 6 Gözaltı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Operasyonu: 6 Gözaltı
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Diyarbakır Bağlar'da silahlı kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis, kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi. 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "silahlı kavga" ihbarına bakan polis ekipleri, hem kaçan şahısları yakaladı, hem de yaptıkları aramalarda silahlar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz Bağlar ilçesinde, 04.08.2026 tarihinde meydana gelen 'silahlı kavga' ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerimizi fark edip kaçmaya çalışan şahıslar, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları adreste yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 74 adet muhtelif çaplarda (9x19 mm ve 7.65 mm) fişek ele geçirilmiştir. '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında çeşitli suç kayıtları bulunan M.M.Ç., R.M., U.T., Y.T., H.Y. ve M.E. isimli 6 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.M. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş; H.Y., M.M.Ç., U.T. ve Y.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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