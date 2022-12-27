Muğla'da silahlı kavga! Uzman çavuş kafasından vuruldu 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, uzman çavuş Süleyman G. kafasından vuruldu. Olayla ilgili kaçan 3 kişi daha sonra teslim olurken, yoğun bakımda tedavisi süren askerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dün akşam saatlerinde Dalaman'ın Kayacık sahilinde İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. isimli şahıslar alkol aldığı sırada aralarında husumet bulunan Ahmet T. ve Uzman Çavuş Süleyman G. ile karşılaştı. KAFASINDAN VURULDU İki grup arasındaki yaşanan tartışma şiddetlenince İsmail D. belindeki silahı çıkartarak Ahmet T.'nin kafasına dayadı. Tartışmaya karışanlar da silahlarını çıkardı. Yaşanan arbede de Aykut Ş.'nin silahından çıkan mermilerden bir tanesi Uzman Çavuş Süleyman G.'nin kafasına isabet ederken İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. olay yerinden kaçtı. SAĞLIK DURUMU CİDDİ İhbar üzerine 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzman Çavuş Süleyman G. hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. İzni nedeniyle Dalaman'a geldiği öğrenilen Uzman Çavuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 3 zanlının bugün teslim oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dalaman Muğla Ömer 3. Sayfa Haberler

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