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Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
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Adıyaman’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 1108 Sokak yakınlarında M.S.T. ile E.Ö. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki şahıs da birbirine ateş açmaları sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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