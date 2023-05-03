Silahlı ağaç sökme ve branda kesme kavgası: 2' si ağır 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 komşu esnaf arasında branda kesme ve ağaç sökme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay şüphelisi bir kişi tutuklandı.

Olay, Ilıca Mahallesi Kumköy Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde market sahibi G.E. ile eğlence merkezi işleten M.E.E., arasında iddiaya göre ağaç sökme ve branda kesme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonucu G.E.' nin aracındaki tüfeği alarak gelişigüzel ateş etmesi sonucu 14 yaşındaki B. E. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, M. E. E, İ. E. ve S. E. yine aynı şüpheli tarafından kesici aletle yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B. E ve İ. E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenirken, M. E. E, S. E., ve G. E., tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G. E., tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi.