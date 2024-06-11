Silahla yaralayıp başında bekledi! Saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan saldırgan, 1 kişiyi silahla yaraladı. Silahla yaraladığı esnafın bir süre başında bekleyen şüpheli, başka bir kişinin üzerine atlamasıyla yakalandı.

BORÇ TARTIŞMASINDA TABANCASINI ATEŞLEDİ

Olay, Atatürk Mahallesi 4. sokakta dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli ayakkabı dükkanı işleten Z.A ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüyünce saldırgan, Z.A.'yı silahla vurdu.

VURDUKTAN SONRA SİLAHLA BAŞINDA BEKLEDİ

Yaralanan dükkan sahibi yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise yaraladığı adamın başında beklemeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise olan biteni izlemeye başladı. Kimileri saldırganı sakinleştirmeyi deneyerek silahı bırakmasını istedi ancak başarılı olamadı.

SALDIRGANA USULCA YAKLAŞIP ÜZERİNE ATLADI

O sırada aynı sokakta esnaf olduğu öğrenilen bir kişi, şüpheliye adım adım yaklaşarak bir anda üzerine atladı. Çıkan arbede sırasında saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayı izleyen kalabalık ise adamın yakalanmasının ardından şüpheliyi darbetmeye başladı.

DÖVDÜKTEN SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan polis ekiplerine teslim edildi. İlginç olaydan geriye cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.