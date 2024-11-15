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Silahla Arkadaşını Yaralayan Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu, Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşı Semra D.'yi silahla yaralayan Vahap Çetin, intihar girişiminde bulunarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Arkadaşını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da, tartıştığı kız arkadaşını silahla ensesinden ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vahap Çetin, konuşmak için yerel Kanal Fırat Televizyonunda muhabir olan Semra D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada Semra D. ile tartışan Vahap Çetin, belinden çıkardığı silah ile kadına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden Semra D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Vahap Çetin ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vahap Çetin, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahap Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Semra D.'nin, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Silahla Arkadaşını Yaralayan Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu, Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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