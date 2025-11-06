Haberler

Silah Ticareti Yapan Şebeke Çökertildi, 21 Şüpheli Yakalandı

Silah Ticareti Yapan Şebeke Çökertildi, 21 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çeviren bir şebeke çökertildi. 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 102 kurusıkı tabanca ile birçok ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda silah ticareti yapan şebeke çökertildi, 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, ele geçirilen 3 bin 102 adet kurusıkı tabancayı gerçek silaha dönüştürme çalışması yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren bir şebekeyi çökertmek amacıyla 11 aylık teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün elebaşlarının F.B. (45) ve H.D. (66) olduğu belirlendi. Adana merkezli Konya, Hatay, Mersin, Kilis ve İstanbul'daki 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, F.B. ve H.D.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 102 adet kurusıkı tabanca, 14 bin 254 adet tabanca şarjörü ile 19 bin 411 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen malzemelerin örgütün ellerindeki parçalarla kurusıkıları gerçek ateşli silaha dönüştürmede kullanılmak üzere hazırladığına dair deliller bulunduğunu bildirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.