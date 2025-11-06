Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda silah ticareti yapan şebeke çökertildi, 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, ele geçirilen 3 bin 102 adet kurusıkı tabancayı gerçek silaha dönüştürme çalışması yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren bir şebekeyi çökertmek amacıyla 11 aylık teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün elebaşlarının F.B. (45) ve H.D. (66) olduğu belirlendi. Adana merkezli Konya, Hatay, Mersin, Kilis ve İstanbul'daki 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, F.B. ve H.D.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 102 adet kurusıkı tabanca, 14 bin 254 adet tabanca şarjörü ile 19 bin 411 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen malzemelerin örgütün ellerindeki parçalarla kurusıkıları gerçek ateşli silaha dönüştürmede kullanılmak üzere hazırladığına dair deliller bulunduğunu bildirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA