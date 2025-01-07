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Silah Temizlerken Başından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Silah Temizlerken Başından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde silahını temizlerken başından vurulan Vahit Tüfenk, 4 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde silahını temizlerken başından vurulan ve ağır yaralanan kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce ilçeye bağlı Boyalı Mahallesinde bir bağ evinde silahını temizleyen Vahit Tüfenk silahın bir anda ateş alması ile başından vurularak ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Tüfenk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Tüfenk burada yapılan müdahale sonrası Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Tüfenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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