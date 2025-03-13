Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, edinilen bilgilere göre E.K. (27) arkadaşı Abdullah Ensar Güntez'in (24) tabancasıyla oynamaya başladı.

YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURDU

E.K'nin elinde tabanca bir anda ateş aldı. Kurşunun hedefi olan Güntez sol omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan yaralıyı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından E.K. gözaltına alındı.