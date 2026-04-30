Silah kazaen ateş aldı 1 kişi öldü

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Yayla köyünde barakanın önünde oturdukları sırada ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu bir kişi boyun bölgesinden vurularak hayatını kaybetti.

Olay merkeze bağlı Yayla köyü Urum yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.P.(68), Muzaffer P.(62) ve Y.P. (46) isimli şahısların birlikte M.P.'ye ait fındık bahçesinde bulunan baraka önünde oturdukları esnada; ruhsatsız silahın kazaen ateş alması sonucu, M.P.(62) isimli şahıs boyun bölgesinden vurularak ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Muzaffer P.'yi ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M.P. vefat etti.

Jandarma ekipleri şüpheli şahıs Y.P., olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile gözaltına alarak adli tahkikata başladı. - DÜZCE

