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Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Silah

Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Silah
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Artvin ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Yetkililer, silah kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Artvin ve Trabzon'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik 3 ay süren planlı istihbarat çalışması ve takipli operasyonlar kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi ile Trabzon'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Haklarında çeşitli suç kayıtları bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla silah kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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