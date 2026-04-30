Ankara'da silah ihbarına giden ekipler 25 kg uyuşturucu buldu

Ankara'da silah kaçakçılığı ihbarına giden ekipler 25 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde yasa dışı silah ticareti ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adreste yapılan aramalarda ekipler silah yerine 25 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı