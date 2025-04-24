Silah Kaçakçılarına Derin Dondurucu ile Baskın

Silah kaçakçıları derin dondurucuya sakladı, polisten kaçamadı

Sivas merkezli 3 ilde kaçak silah operasyonu düzenlendi

4 ilde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

SİVAS - Silah kaçakçılığını önlemek amacıyla Sivas merkezli Tokat, Ankara ve Balıkesir illerinde yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. Şahısların silahları gizlemek için kullandıkları derin dondurucu ve inşaat eldiveni dikkat çekti.

Sivas'ta silah kaçakçılığı önlemek amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Sivas'ın yanı sıra Tokat, Ankara ve Balıkesir'i kapsayan operasyon düzenlendi. 21 ikamet ve 10 araçta yapılan aramalarda; 9 adet farklı marka ve modellerde tabanca, 2 adet yarı otomatik av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 23 adet tabanca şarjörü, bin 472 adet tabanca fişeği, 44 adet av tüfeği kartuşu, 78 adet kurusıkı fişeği, 14 adet Sikke ele geçirildi. Derin dondurucu, inşaat eldiveni gibi yerlere silah saklayan 18 kişiye yasal işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde Yasadışı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik ekiplerimizce yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.