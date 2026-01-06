Sıla'nın hayatını kaybettiği yolda çelenkler dizildi, beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu, kazanın meydana geldiği noktada ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta, 28 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen kazada Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosikletle çarpışmış, ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın birinci yıl dönümünde aynı noktada düzenlenen anma programında, Sıla Pehlivanoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları olayın yaşandığı alana çelenk ve karanfiller bıraktı. Duygusal anların yaşandığı törende, genç yaşta hayata veda eden Sıla için gözyaşı döktüler.

Aile adına konuşan teyze Ayşegül Arslan Aydın, yaşanan acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, bu olayın önlenebilir bir sorumsuzluğun sonucu olduğunu ifade etti. Aydın, benzer acıların yaşanmaması için trafikte daha fazla duyarlılık çağrısında bulundu.

Anma programı, Sıla Pehlivanoğlu'nun anısına beyaz balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Öte yandan, kazaya ilişkin açılan davanın 8 Ocak Perşembe günü saat 10.45'te 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ