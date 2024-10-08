Tekirdağ Şehir Hastanesinde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı.

Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla Yeniçeri, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak 1 ay sonra ölümle sonuçlandı.

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

Tabut küçük acı büyük

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 2 yaşındaki Sıla'nın minik tabutu omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına alındı. Cenaze namazı sırasında bebeğin teyzeleri tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı.

Sıla bebek Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ