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Sıla Bebek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sıla Bebek Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde bir aydır yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Sıla bebek, cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybetti. Cenazesi, öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı.

Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla Yeniçeri, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak 1 ay sonra ölümle sonuçlandı.

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

Tabut küçük acı büyük

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 2 yaşındaki Sıla'nın minik tabutu omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına alındı. Cenaze namazı sırasında bebeğin teyzeleri tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı.

Sıla bebek Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi Politika Güvenlik 3-sayfa Hastane Bebek

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