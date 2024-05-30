Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Silahlı Kavga Olayını Değerlendirdi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Husumet bulunan dünür iki aile arasında silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Olay esnasında bizim de bir taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız hasebiyle güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur. Bu olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.

15 Temmuz Meydanı Fethi Serin Camii önünde iki grup arasında arasında yaşanan silahlı çatışmada olayın ortasında kalan Vali Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Fethi Serin Camii, önünde bugün saat 17.00 sularında aralarında daha önceden husumet bulunan dünür iki aile arasında silahlı kavga olayı meydana geldiğini söyledi.

"Olay esnasında bizim de bir taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız hasebiyle güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur" diyen Vali Kızılkaya, "Bu olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati durumu olmadığı bize intikal eden bilgiler arasındadır. Olaya karışanlar, güvenlik güçlerimiz tarafından tamamı yakalanmıştır. Konu hakkında detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Detaylı bir şekilde yürütülen bu soruşturmanın neticesi yine kamuoyumuzda paylaşılacaktır. Bunun haricinde ifade edilen bilgileri de itimat edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - SİİRT