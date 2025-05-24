Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Siirt'in Afetevler Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.
Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi Kurtalan yolu mevkisinde 01 ALU 333, 56 ABC 892, 56 AAH 454, 16 KY 771 ve 06 BDA 036 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunlaşırken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa