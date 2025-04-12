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Siirt'te Zincirleme Kaza: 3 Araç Hasar Aldı

Siirt'te Zincirleme Kaza: 3 Araç Hasar Aldı
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Siirt'te seyir halindeki bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis inceleme başlattı.

Siirt'te seyir halindeki otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Ölen ya da yaralananın olamadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, öğle sıralarında Kurtalan yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CKM 989 plakalı otomobil, hastane önünde park halindeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 3 araç hasar aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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