Siirt'te kaçak avlanmaya 15 bin lira ceza
Siirt'te, ava kapalı alanda takozsuz av tüfeği ile avlanan bir kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 15 bin 383 lira para cezası uygulandı. Ekipler, koruma-kontrol çalışmalarını sürdürüyor.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne (DKMP) bağlı Muş DKMP, Siirt DKMP, Bitlis DKMP, Hakkari DKMP ve Van DKPM ekipleri, koruma-kontrol çalışmalarına devam ediyor. Siirt DKMP ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında 1 kişiye avcılık belgesi olmadan ava kapalı alanda takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan dolayı 15 bin 383 lira para cezası uyguladı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa