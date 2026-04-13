Siirt'te atıyla birlikte kayalıklara yuvarlanan genç ağır yaralandı

Siirt'te yamaç paraşütü parkuru yakınlarında atıyla birlikte kayalıklara yuvarlanan genç, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün Siirt merkez yamaç paraşütü parkuru mevkiinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Atıyla bölgede bulunan A.K. (24), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek atıyla birlikte sarp kayalıklardan aşağı düştü. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sarp arazide mahsur kalan yaralı gence ulaşan ekipler, profesyonel bir çalışma yürüterek A.K.'yi düştüğü kayalık alandan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, sedyeyle ambulansa taşındı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın yaşandığı bölgedeki arazi şartlarının zorluğu dikkat çekti. - SİİRT

