Siirt'te yalnız yaşayan Turan Danış evinde ölü bulundu.

Kooperatif Mahallesinde tek başına ikamet eden 59 yaşındaki Turan Danış'tan haber almayan yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Yaşadığı evin kapısının kilitli olmasıyla, olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapıyı zorla açarak içeri girdi. Ekipler, Danış'ın evde cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Danış'ın cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT