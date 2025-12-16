Siirt'te traktörle otomobil çarpıştı

Siirt'te traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Sanayi Kavşağı'nda otomobil ve traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT