Siirt'te traktörle otomobil çarpıştı
Siirt Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Sanayi Kavşağı'nda otomobil ve traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa