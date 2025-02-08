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Siirt'te Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'te Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Kemal P. hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ali Kemal P. ise Diyarbakır'a sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kurtalan Şenköy köyü mevkisinde Fırat P. idaresindeki 34 BMM 417 plakalı otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapmış, kontrolden çıkarak araç metrelerce sürüklenerek takla atmıştı. Kazada sürücü ile birlikte Kemal P. ve Ali Kemal P. yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ali Kemal P. ise Diyarbakır'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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