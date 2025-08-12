Siirt'te Trafik Kazası: Motokurye Yaralandı

Siirt'te otomobil ile motokuryenin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'te Abdurrahman Kavak Caddesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde 34 HFZ 469 plakalı otomobil ile motokurye çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT