Siirt'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı

Siirt'te Kurtalan Yolu Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Sürücü isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT