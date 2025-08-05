Siirt'te Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı
Siirt'te Kurtalan Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yaralanan olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te Kurtalan Yolu Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Sürücü isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa