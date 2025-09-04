Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'in Gökçebağı yolunda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı .

Edinilen bilgilere göre, 07 AJZ 340 plakalı ve 56 AZ 214 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta bulunan H.D., R.D. ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT