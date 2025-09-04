Haberler

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Gökçebağı yolunda meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 07 AJZ 340 plakalı ve 56 AZ 214 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta bulunan H.D., R.D. ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
