Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşanan trafik kazasında, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 34 KG 0551 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
