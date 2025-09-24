Haberler

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, 34 KG 0551 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
