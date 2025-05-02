Siirt'te Tırın Çarptığı Engelli Kişi Hayatını Kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde zihinsel engelli 32 yaşındaki Erdal Çakır, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın çarptığı engelli bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Mağrip köyü mevkisinde 01 AKT 980 plakalı tır, zihinsel engelli Erdal Çakır'a (32) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Erdal Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa