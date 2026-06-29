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Siirt'te otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Siirt'te otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi ağır yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Akçalı köy mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma kazaya ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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