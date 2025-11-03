Siirt'te suç olaylarının yüzde 98'i aydınlatıldı

Siirt Validi Kemal Kızılkaya, ekim ayı asayiş ve güvenlik toplantısında suç olaylarının yüzde 98'inin aydınlatıldığını açıkladı.

Ekim ayı Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların eylül ayı boyunca yürüttüğü çalışmalar değerlendirilerek, asayiş olaylarından terörle mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar geniş bir yelpazede yürütülen faaliyetlerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Eylül ayında 480 asayiş olayı meydana geldiğini belirten Vali Kızılkaya, 431 şahsın yakalandığını ifade etti. Vali Kızılkaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen 137 olayın 135'i aydınlatılarak yüzde 98,5, malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde ise 38 olayın 37'i aydınlatılarak yüzde 97,3 oranında başarı sağlandığını söyledi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla asayiş olaylarında yüzde 9,6 oranında azalma olduğunu belirten Vali Kızılkaya, bu başarıda güvenlik güçlerinin özverili çalışmasının etkili olduğunu vurguladı. Vali Kızılkaya, ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı olayının yaşanmadığını da ifade etti.

Vali Kızılkaya, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi ile ifadeye yönelik 79 kişi olmak üzere toplam 93 şahsın yakalandığını belirterek, "Terörle mücadele kapsamında ekim ayında gerçekleştirilen 5 operasyonda DEAŞ terör örgütlerinde faaliyet gösteren 2 kişi, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi ile PKK terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 62 hanede 156 kişiye bilgilendirme yapıldı, 8 bin 881 şahıs ve bin 706 araç sorgulandı" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla devam eden operasyonlarda 60 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, 65 şüphelinin yakalandığını, bu operasyonlarda 493 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 31 gram eroin, 91 adet sentetik ecza, 200 gram metamfetamin ile 1 adet ıyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini, ayrıca 124 metruk binanın kontrol edildiğini, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 7 bin 789 vatandaşa eğitim verildiğini açıkladı.

Vali Kızılkaya, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak-31 Ekim 2025 tarihleri arasında 284 madde bağımlısı vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvuruda bulunmuş, 83 kişi ilimizde ve il dışındaki tedavi merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Özellikle uyuşturucu illetinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Başvuran tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz danışmanlık tedavi takip hizmetlerimiz Sağlık Müdürlüğü ve YEDAM merkezimiz vasıtasıyla titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 33 operasyonda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yaklaşık 1 milyon 50 bin bin TL vergi kaybının önlendiğini belirten Vali Kızılkaya, siber suçlarla mücadelede ise 128 olayın meydana geldiğini, 46 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını, 162 yasa dışı internet sitesinin kapatıldığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 5 göçmenin yakalandığını, bu kişilerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiğini belirten Vali Kızılkaya, ayrıca Mobil Göç noktasında bin 936 şahsın kimlik kontrolünün yapıldığını aktardı. Okul güvenliği konusunda 484 jandarma personelinin 242 okulda görevlendirildiğini, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulun giriş ve çıkışlarının 38 ekip tarafından kontrol edildiğini belirten Vali Kızılkaya, trafik güvenliği konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını, eylül ayında 46 bin 77 aracın denetlendiğini, 30 sürücü belgesinin geri alındığını, 315 aracın trafikten men edildiğini ifade etti. Ayrıca 116 trafik kazasında 60 yaralanma, 56 maddi hasar meydana geldiğini söyleyen Vali Kızılkaya, motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla 5 b.in 995 motosiklet sürücüsünün denetlendiğini, 58 motosikletin trafikten men edildiğini belirtti. Trafik eğitimleri kapsamında 2 bin 784 kişiye Trafik Güvenliği Eğitimi verildiğini de sözlerine ekleyen Vali Kızılkaya, "Hemşehrilerimden istirhamım trafik kurallarına uyalım, hızdan kaçınalım, emniyet kemeri takalım, telefonla konuşmayalım. Unutmayalım, hayatla yarışılmaz" dedi.

Vali Kızılkaya, Siirt'in huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle aziz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya, ayrıca Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, 3. Komando Tugay Komutanlığına, MİT Başkanlığına, ilçe kaymakamlarına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, güvenlik korucularına ve görev yapan tüm güvenlik personeline teşekkür etti. - SİİRT