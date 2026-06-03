Siirt'te sokakta bulunan cesede ilişkin 4 tutuklama

Siirt'te bir şahsın sokakta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te 27 Mayıs'ta merkez Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde 42 yaşındaki Özgür Bozan, başına taşla vurulduktan sonra bıçaklanmış, cansız bedeni sokakta bulunmuştu. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında K.K., A.Y., H.K. ve A.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı