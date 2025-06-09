Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Siirt’in Eruh ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 71 yaşındaki S.K. hayatını kaybetti, 18 yaşındaki E.K. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Siirt'in Eruh ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinin Dönerdöver köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki şahıs arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. (71) olay yerinde hayatını kaybetti. E.K. (18) ise ağır yaralanarak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa